Силами ПВО отражена попытка атаки БПЛА на Москву — Собянин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На месте падения обломков в настоящий момент работают специалисты экстренных служб. О пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что ПВО подавили беспилотник в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Губернатор города Александр Беглов рассказал, что это произошло на безопасном удалении от жилых строений, повреждений конструкций не было зафиксировано.

Кроме того, в ночь на субботу, 23 августа, было перехвачено 7 украинских БПЛА над российскими регионами. Четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью, два над Волгоградской областью и один – над Краснодарским краем.

