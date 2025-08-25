Силы ПВО ликвидировали 7 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА над регионами России за три часа, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в воскресенье, 24 августа. По два дрона было сбито над территориями Крыма, Калужской и Брянской областей и еще один БПЛА – в небе над Орловской областью.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации дрона над Брянской областью. БПЛА был сбит средствами ПВО около 18:15 по московскому времени 24 августа.

Также дежурные силы ПВО перехватили и сбили 57 украинских дронов с 17:00 до 23:30 по московскому времени в субботу, 23 августа. Дроны ликвидированы в небе над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, а также над территориями Московского региона, Чувашии и акваторией Черного моря.