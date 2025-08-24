Форма поиска по сайту

24 августа, 20:51

Политика

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали один украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дрон самолетного типа был сбит около 18:15 по московскому времени, уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 24 августа дежурные силы ПВО ликвидировали украинский БПЛА возле Курской АЭС. Однако при падении дрон сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд АЭС.

Возгорание было оперативно потушено, в результате чего третий энергоблок был разгружен на 50%. Никто из людей не пострадал.

Кроме того, в субботу, 23 августа, над регионами России были уничтожены еще 57 украинских дронов. Атака продолжалась с 17:00 до 23:30 по московскому времени. Дроны были сбиты в небе над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской и других областей.

