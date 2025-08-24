Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали украинский БПЛА возле Курской АЭС, сообщила пресс-служба атомной электростанции.

При падении дрон сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд АЭС. Локальное возгорание было оперативно потушено, в результате чего третий энергоблок был разгружен на 50%. Никто из людей не пострадал.

Подчеркивается, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации 57 украинских дронов над регионами России в субботу, 23 августа. Атака продолжалась с 17:00 до 23:30 по московскому времени. Дроны были сбиты в небе над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской и других областей.