Daily Mail: корова Вероника из Австрии стала самой умной за умение чесать спину

Фото: dailymail.co.uk

Бурая швейцарская корова из австрийской деревни Каринтия по имени Вероника признана самой умной за умение чесать спину палкой. Она также узнает голоса членов семьи, передает газета Daily Mail.

"Меня, естественно, поразил ее необычайный интеллект, и я подумал, как многому мы могли бы научиться у животных: терпение, спокойствие, удовлетворенности и нежности", – сказал владелец коровы, фермер-органик Витгар Вигеле.

По словам когнитивного биолога из Венского университета ветеринарной медицины Алисы Ауэрсперг, предположения об интеллекте сельскохозяйственных животных могут отражать скорее пробелы в наблюдениях, чем реальные когнитивные ограничения.

В частности, действия Вероники могут свидетельствовать о гораздо более высоком уровне интеллекта коров, чем считалось ранее. Ученые из университета Бристоля провели эксперименты с использованием специального устройства для измерения поведения коровы.

Специалисты размещали щетку для палубы на земле в случайных положениях и фиксировали, какой конец выбирала Вероника и какую часть тела она обрабатывала. В итоге ее выбор оставался неизменным и соответствовал тем участкам тела, которые она чесала.

Научный сотрудник Антонио Осуна-Маскаро подчеркнул, что корова использовала разные части одного и того же инструмента для разных целей.

Согласно публикации, данное открытие в корне изменяет восприятие того, как животные могут манипулировать окружающей средой. По словам ученых, подобное поведение наблюдается в ограниченном числе видов.

