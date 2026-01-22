Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 15:10

В мире
Главная / Новости /

Daily Mail: корова Вероника из Австрии стала самой умной за умение чесать спину

Корова Вероника из Австрии стала самой умной за умение чесать спину

Фото: dailymail.co.uk

Бурая швейцарская корова из австрийской деревни Каринтия по имени Вероника признана самой умной за умение чесать спину палкой. Она также узнает голоса членов семьи, передает газета Daily Mail.

"Меня, естественно, поразил ее необычайный интеллект, и я подумал, как многому мы могли бы научиться у животных: терпение, спокойствие, удовлетворенности и нежности", – сказал владелец коровы, фермер-органик Витгар Вигеле.

По словам когнитивного биолога из Венского университета ветеринарной медицины Алисы Ауэрсперг, предположения об интеллекте сельскохозяйственных животных могут отражать скорее пробелы в наблюдениях, чем реальные когнитивные ограничения.

В частности, действия Вероники могут свидетельствовать о гораздо более высоком уровне интеллекта коров, чем считалось ранее. Ученые из университета Бристоля провели эксперименты с использованием специального устройства для измерения поведения коровы.

Специалисты размещали щетку для палубы на земле в случайных положениях и фиксировали, какой конец выбирала Вероника и какую часть тела она обрабатывала. В итоге ее выбор оставался неизменным и соответствовал тем участкам тела, которые она чесала.

Научный сотрудник Антонио Осуна-Маскаро подчеркнул, что корова использовала разные части одного и того же инструмента для разных целей.

Согласно публикации, данное открытие в корне изменяет восприятие того, как животные могут манипулировать окружающей средой. По словам ученых, подобное поведение наблюдается в ограниченном числе видов.

Ранее абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек. На втором месте оказалась шотландская вислоухая кошка из Таиланда, а на третьем – короткошерстный британец из Белоруссии.

Победитель набрал свыше 19,7 тысячи баллов. Всего в рейтинг были включены почти 1,5 тысячи котов.

"Мослекторий": Ос Арутюнян – об интеллекте животных

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика