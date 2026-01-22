Юрист Русяев: работодатель может запретить телефон в рабочее время

Фото: depositphotos/DragonImages

Работодатель законно может ограничить или запретить пользоваться личным телефоном в рабочее время, но только с учетом требований трудового законодательства. Об этом RT заявил бизнес-консультант, юрист Илья Русяев.

По его словам, запрет должен быть закреплен в правилах внутреннего распорядка или другом локальном акте, с которым под подпись знакомят сотрудников. Зачастую такое ограничение объясняется охраной труда или необходимостью обеспечения производственной безопасности.

Однако личный телефон остается собственностью работника, поэтому работодатель не может его забирать или контролировать содержимое, уточнил эксперт.

"Вместо изъятия можно установить запрет проноса телефонов на территорию или в отдельные зоны и не допускать сотрудника на рабочее место с личными вещами либо организовать добровольную сдачу телефона в шкафчик", – отметил собеседник издания.

Он указал, что за нарушение правил сотрудник может получить замечание или выговор. В случае повторных нарушений работника могут даже уволить, однако штрафовать его незаконно.

Исключениями, когда телефоном можно пользоваться вопреки правил, являются экстренные ситуации, угроза жизни или необходимость вызвать помощь.

