SCMP: в Китае мать заставила дочь ползать на коленях по улице

Фото: scmp.com

В Китае мать заставила дочь ползать на коленях по улице, сообщает South China Morning Post.

По данным СМИ, инцидент произошел в Шанхае 6 января около 21:00 на территории жилого комплекса. Когда свидетели вмешались, местная жительница лишь отмахнулась. Видео, снятое очевидцами случившегося, распространилось в Сети.

Прохожие и пользователи интернета возмутились увиденным, после чего полиция решила проверить женщину на жестокое обращение с ребенком. Та объяснила, что так наказывала дочь, потому что переживает из-за долгов, в которых оказалась семья ради "лучшего образования" девочки.

В комментариях люди посоветовали женщине обратиться к психиатру вместо того, чтобы наносить ребенку психологическую травму. Информации о том, грозит ли китаянке какая-либо ответственность, нет.

Ранее суд Свердловской области назначил женщине 3,5 года колонии общего режима за жестокое обращение с сыном. Выяснилось, что она систематически наносила ребенку побои. В ноябре 2023 года она посадила его на цепь, а в 2025-м регулярно избивала его деревянной скалкой и кожаным ремнем.