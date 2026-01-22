Более 525 тыс "квадратов" производственных комплексов появится в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 525 тысяч квадратных метров производственных комплексов построят в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По распоряжению Сергея Собянина в столице последовательно развивается промышленная инфраструктура. В 2025 году в рамках программы масштабных инвестиционных проектов инвесторам предоставлены земельные участки под размещение новых производственных комплексов", – отметил он.

Новые проекты появятся в 7 округах города, включая Восточный, Юго-Восточный и ТиНАО.

Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, благодаря возможностям для создания и развития производственных, социальных и коммерческих объектов в городе формируются новые рабочие места. Также подобные проекты улучшают инфраструктуру, повышают качество жизни и привлекают дополнительные инвестиции.

Ефимов подчеркнул, что в 2025 году по программе МаИП Москва выделила 16 земельных участков общей площадью более 75 гектаров. Они были предоставлены по льготной ставке – 1 рубль в год.

"Масштабные инвестиционные проекты, одобренные в 2025 году, открывают новые возможности для развития города и повышения занятости москвичей. Общий объем инвестиций по ним превысил 58 миллиардов рублей, а реализация проектов позволит создать более 6,8 тысячи новых современных рабочих мест", – указал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Значительную часть новых проектов представляют объекты промышленно-производственной инфраструктуры. Промышленные технопарки, общая площадь которых составляет почти 160 тысяч "квадратов", создадут свыше 2,6 тысячи рабочих мест. Кроме того, в Москве возводят предприятия автомобильной, тяжелой, пищевой и фармацевтической отраслей и реализуют проекты в строительной и электронной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Москве построят 111 объектов социальной инфраструктуры в рамках МаИП. Застройщики получили для реализации проектов участки, общая площадь которых превышает 200 гектаров. На их месте появятся культурные и спортивные объекты, образовательные организации, учреждения здравоохранения.