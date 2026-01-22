Скончался режиссер сериала "Семейка Брэди" Брюс Билсон

Фото: Frederick M. Brown/Getty Images

Режиссер американского телесериала "Семейка Брэди" Брюс Билсон ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом в среду, 21 января, сообщил The Hollywood Reporter.

О смерти режиссера рассказала его дочь Джули Билсон Ахлберг. Она уточнила, что он скончался 16 января, находясь у себя дома в Лос-Анджелесе.

Билсон родился 19 мая 1928 года в Нью-Йорке. Известность он приобрел, работая над шпионской пародией "Стань умнее". Среди его популярных проектов также "Околдованные", "Шоу Энди Гриффита", "Шоу Дорис Дэй" и "Герои Хогана".

За все время работы он принял участие в съемках около 400 картин. В 1967–1968 годах был удостоен премии "Эмми" за выдающуюся режиссуру комедийного сериала.

