22 января, 15:17Культура
Скончался режиссер сериала "Семейка Брэди" Брюс Билсон
Фото: Frederick M. Brown/Getty Images
Режиссер американского телесериала "Семейка Брэди" Брюс Билсон ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом в среду, 21 января, сообщил The Hollywood Reporter.
О смерти режиссера рассказала его дочь Джули Билсон Ахлберг. Она уточнила, что он скончался 16 января, находясь у себя дома в Лос-Анджелесе.
Билсон родился 19 мая 1928 года в Нью-Йорке. Известность он приобрел, работая над шпионской пародией "Стань умнее". Среди его популярных проектов также "Околдованные", "Шоу Энди Гриффита", "Шоу Дорис Дэй" и "Герои Хогана".
За все время работы он принял участие в съемках около 400 картин. В 1967–1968 годах был удостоен премии "Эмми" за выдающуюся режиссуру комедийного сериала.