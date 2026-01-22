Дело возбуждено по факту избиения пожилого мужчины подростками в подмосковном Лыткарине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено по факту избиения подростками пожилого мужчины в подмосковном Лыткарине, сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Происходящее молодые люди фиксировали на видео, а после того, как оно попало в интернет, ситуацией заинтересовались следователи.

Следователи устанавливают все обстоятельства и участников инцидента, а также ищут пострадавшего.

Ранее суд в Воронеже отправил под домашний арест подростков, которые избили мужчину в подъезде. Школьники выставили его на улицу в полуголом виде, а один из них угнал автомобиль потерпевшего. При этом он не планировал похищать транспорт. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

