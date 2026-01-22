Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 15:59

Шоу-бизнес

Экс-танцор Булановой Берегуля допустил возобновление сотрудничества с певицей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бывший танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля заявил, что может возобновить сотрудничество с исполнительницей. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ру".

Танцор рассказал, что после ухода от Булановой его карьера не разрушилась. У него достаточно предложений по работе, он продолжает выступать на сцене.

"С Татьяной отношения остались хорошие и теплые. Дальнейшее сотрудничество пока под вопросом, но тем не менее возможно", – сказал артист.

Берегуля покинул подтанцовку Булановой в 2025 году, сославшись на проблемы со спиной. Позже выяснилось, что из коллектива также ушли супруги Максим и Алена Алалыкины. Утверждалось, что у последних возник конфликт с директором певицы.

Ранее исполнительница сообщила, что испытывает большую неловкость за то, что ее сценические танцы стали вирусными. С ее слов, успехом можно считать выход хорошей песни, а в данной ситуации "ничего такого" не произошло.

Танцоры Татьяны Булановой ушли из коллектива в разгар гастрольного тура

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика