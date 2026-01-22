Экс-танцор Булановой Берегуля допустил возобновление сотрудничества с певицей

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бывший танцор певицы Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля заявил, что может возобновить сотрудничество с исполнительницей. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ру".

Танцор рассказал, что после ухода от Булановой его карьера не разрушилась. У него достаточно предложений по работе, он продолжает выступать на сцене.

"С Татьяной отношения остались хорошие и теплые. Дальнейшее сотрудничество пока под вопросом, но тем не менее возможно", – сказал артист.

Берегуля покинул подтанцовку Булановой в 2025 году, сославшись на проблемы со спиной. Позже выяснилось, что из коллектива также ушли супруги Максим и Алена Алалыкины. Утверждалось, что у последних возник конфликт с директором певицы.

Ранее исполнительница сообщила, что испытывает большую неловкость за то, что ее сценические танцы стали вирусными. С ее слов, успехом можно считать выход хорошей песни, а в данной ситуации "ничего такого" не произошло.