16 января, 13:20

Певица Татьяна Буланова рассказала о своей главной фобии

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала о своей главной фобии.

По словам исполнительницы, она сильно боялась выходить на сцену к огромному количеству фанатов. Иногда певице было сложно побороть себя, поэтому она делала паузу в карьере для восстановления.

"Честно говоря, это крайне тяжело, когда твоя профессия обязывает тебя быть на публике, коммуницировать с тысячной аудиторией, тебе нужно петь и говорить, а у тебя ком в горле", – добавила Буланова.

Исполнительница отметила, что в некоторые моменты была вынуждена бороться с самой собой, чтобы не сойти с ума от фобии. Однако ей удалось разрешить эту проблему. По словам артистки, в этом ей помогла молодая аудитория, которая поддерживает певицу, придавая ей силы на борьбу со страхом.

Ранее Буланова попала в Книгу рекордов России. Она записала больше всех песенных дуэтов в истории российской эстрады – 114 композиций. Среди известных имен числятся Михаил Боярский ("Любовь"), Кай Метов ("Прощай, моя любовь") и Филипп Киркоров ("Анисья"), а также многие другие.

Танцевальная группа Татьяны Булановой полностью обновилась

