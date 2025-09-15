Форма поиска по сайту

15 сентября, 18:57

Шоу-бизнес

Татьяна Буланова поделилась, что испытывает неловкость за "вирусные" танцы

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Татьяна Буланова призналась, что испытывает большую неловкость за то, что ее сценические танцы в последнее время стали вирусными. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Это, конечно, приятно, но для меня успех – это когда песня хорошая вышла… Ну то, что я сделала. А тут ничего такого не произошло", – выразила свое мнение звезда в интервью Ксении Собчак.

Певица ждет, пока ажиотаж утихнет, чтобы продолжить свою спокойную тихую жизнь.

Буланова объяснила, что ее команда привлекла внимание публики случайно. Танцоры находились не в лучшей форме из-за тяжелого переезда. По ее словам, ребята расслабились, потому что были уверены, что не выделяются на сцене.

Сами же участники подтанцовки на критику в соцсетях не обиделись. Ранее один из танцоров, Дмитрий Берегуля, назвал случившееся "мимолетным хайпом", о котором вряд ли будут вспоминать.

Певица Татьяна Буланова стала популярна у молодежи

