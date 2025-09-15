Лиам Хемсворт попал в новый скандал из-за роли в "Ведьмаке"

Актер Лиам Хемсворт столкнулся с критикой после выхода тизера четвертого сезона сериала "Ведьмак". Многие зрители высказали недовольство в соцсетях тем, что знаменитость стал новым исполнителем роли Геральта. В центре каких скандалов оказывался Хемсворт, расскажет Москва 24.

Новый Ведьмак

14 сентября стриминговый сервис Netflix представил первый тизер четвертого сезона сериала "Ведьмак". В продолжении проекта роль Геральта из Ривии исполнил Лиам Хемсворт, заменив отказавшегося от участия в съемках в 2023 году Генри Кавилла. По информации издания Deadline, актер, сыгравший главного героя в первых трех сезонах картины, принял решение не продлевать контракт из-за того, что работа над сериалом занимала слишком много времени и мешала участию в других проектах.

В представленном тизере, который длится 1,5 минуты, Геральт в исполнении звезды "Голодных игр" сражается с призраком. Несмотря на непродолжительность видеоролика, некоторые пользователи Сети уже раскритиковали изменения в актерском составе.

"Лиам вырывает сердце у призрака. Весьма символично, вспоминая, что продюсеры сделали с шоу"; "почему Лиам согласился на эту проклятую роль – это выше моего понимания!"; "как фанатский фильм посмотрел"; "это как "Пираты Карибского моря" без Джонни Деппа", – написали комментаторы.

В итоге спустя день после публикации на YouTube-канале Netflix тизер собрал около 20 тысяч лайков и 40 тысяч дизлайков. Однако, несмотря на такую волну негатива, многие зрители поддержали Хемсворта.

"Помните, ребят: не вините Лиама, вините продюсеров"; "приятно видеть поддерживающие комментарии в адрес Лиама", – отметили фанаты.

Премьера четвертого сезона "Ведьмака" назначена на 30 октября этого года.

Развод с Майли Сайрус

Лиам Хемсворт не первый раз подвергается хейту со стороны интернет-пользователей. Ранее на него обрушились поклонники Майли Сайрус.

Актер и певица познакомились на съемках фильма "Последняя песня" в 2009 году. В 2012-м актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Однако, несмотря на новый шаг в отношениях, пара рассталась, воссоединившись лишь в 2016 году. В итоге свадьба знаменитостей состоялась в декабре 2018-го. При этом спустя всего полгода союз окончательно распался.

Хемсворт и Сайрус не комментировали разрыв, однако среди поклонников пошли слухи о том, что супруги решили развестись из-за алкогольной зависимости Лиама. Согласно версии окружения Майли, которая распространилась в СМИ, певицу не радовали регулярные вечеринки, устраиваемые супругом. Исполнительница хита Wrecking Ball якобы не хотела видеть рядом с собой человека, имеющего пристрастие к спиртному, потому что ранее сама страдала от зависимости.

Согласно другим слухам, распространявшимся в Сети, Хемсворту не нравилось эпатажное и провокационное поведение Сайрус. Друзья актера утверждали в разговорах с прессой, что тот хотел спокойной и размеренной жизни с супругой, которая в то время продолжала ходить на вечеринки.

Помимо этого, интернет-пользователи подозревали Хемсворта в измене Сайрус с коллегой по фильму "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс. Эти домыслы подогрел трек певицы под названием Flowers. Текст песни, которая вышла в день рождения Лиама в 2023 году, затрагивает тему неудачных романтических отношений и измен. Также в клипе поклонники заметили намек на Лоуренс: Сайрус появилась в кадре в золотом платье, ранее звезда "Голодных игр" пришла в похожем наряде на премьеру фильма франшизы, где позировала вместе с Хемсвортом. Кроме того, элементом одного из образов исполнительницы Flowers в клипе стал пиджак самого Лиама.



На фоне таких слухов поклонники Майли начали критиковать актера. После релиза песни Сайрус Flowers зарубежные СМИ опубликовали документы, согласно которым Хемсворт подал в суд на экс-супругу за клевету.

Кроме того, из распространившихся по Сети документов следует, что из-за намека на неверность в Flowers и обрушившегося на него хейта Хемсворт едва ли не лишился роли в "Ведьмаке". Актер якобы утверждал, что экс-возлюбленная навредила его репутации и карьере. Однако дальнейшей информации о разбирательствах бывших супругов в СМИ не поступало. При этом Майли удостоилась побед сразу в двух номинациях на премии "Грэмми" за трек Flowers.