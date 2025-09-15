Суд оштрафовал журналистку Божену Рынску за унижение человеческого достоинства

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Тверской районный суд признал Божену Малашенко (Рынска) виновной в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Божена Малашенко (ранее Рынска) в интервью, впоследствии размещенном в открытом доступе в сети Интернет, допустила публичные унижающие высказывания в отношении группы лиц, объединенной по признаку национальности и происхождения", – рассказали в пресс-службе.

Против Рынски завели уголовное дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение межнациональной ненависти и унижение человеческого достоинства.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Ранее журналистке Александре Баязитовой заменили неотбытый срок лишения свободы принудительными работами. Материал о замене наказания поступил в июне, а очередное заседание было назначено на 9 сентября. При этом ранее суд отказал журналистке в получении условно-досрочного освобождения.