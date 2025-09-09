Журналистке Баязитовой заменили часть наказания на принудительные работы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Журналистке Александре Баязитовой заменили неотбытый срок лишения свободы принудительными работами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Судогодский районный суд Владимирской области.

Согласно картотеке дел, материал в отношении Баязитовой о замене наказания поступил в июне, а на 9 сентября было назначено очередное заседание.

"Ходатайство удовлетворено <…> на 10 месяцев 18 дней", – сказала собеседница агентства.

При этом ранее суд отказал журналистке в получении условно-досрочного освобождения (УДО).

Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову в ноябре 2023 года признали виновными в вымогательстве средств у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Журналистка получила 5 лет колонии, а ее коллега – 4,5 года.

Вместе с тем Ушаков просил суд смягчить женщинам наказание, потребовав применить в отношении Баязитовой и Архаровой условное осуждение. Кроме того, об этом просили трое депутатов Госдумы. Однако суд оставил приговор без изменений.

