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28 августа, 17:46

Происшествия

Суд оставил в силе приговор журналистке Баязитовой

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Мосгорсуд оставил в силе приговор журналистке Александре Баязитовой о лишении свободы за вымогательство у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом пишет ТАСС.

Суд рассмотрел апелляцию защиты Ольги Архаровой и Баязитовой, однако приговор оставил без изменений, говорится в решении суда.

В ноябре 2023 года администраторов телеграм-канала "Адские бабки" Баязитову и Архарову признали виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Баязитову приговорили к 5 годам колонии, а Архарову – к 4,5 года.

Топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков попросил суд смягчить женщинам наказание. Он призвал применить к ним условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК России. Более того, трое депутатов Госдумы попросили смягчить приговор Архаровой, сказала правозащитник Елена Федулова.

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