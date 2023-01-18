Глава СПЧ попросил генпрокурора РФ взять на контроль дело журналистки Баязитовой

Фото: Агентство "Москва"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову письмо с просьбой взять на контроль уголовное дело в отношении журналистки Life.ru Александры Баязитовой. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ.

"Совет просит вас взять на контроль данное уголовное дело и поручить проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Александры Баязитовой", – говорится в обращении Фадеева.

По его словам, в условиях содержания журналистки в СИЗО могут обостриться некоторые ее заболевания. В болезненном состоянии Баязитовой перед Новым годом удостоверился секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, который посетил ее.

Также Фадеев отметил отсутствие следственных действий с Баязитовой в течение четырех месяцев. В заключение он напомнил, что до ареста журналистки на иждивении у нее находилась 74-летняя мать.

Баязитову арестовали 10 августа 2022 года по делу о вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Ее обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 Уголовного кодекса РФ ("Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере"). Сама журналистка заявила, что не понимает суть обвинений и занималась написанием статей для разных ресурсов в качестве журналиста издания.

Позже Кузьминский районный суд Москвы продлил арест администратору телеграм-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой и ее предполагаемой сообщнице Ольге Архаровой до 7 января. На тот момент сообщалось, что Баязитова не признала вину.



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