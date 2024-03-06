Защита журналистки Баязитовой будет добиваться ее перевода в Москву

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Защита журналистки Александры Баязитовой будет добиваться ее перевода в столицу после этапирования в Пермь. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил ее адвокат Игорь Михеев.

Адвокат уточнил, что Баязитова хочет лично присутствовать на заседаниях по поводу апелляции, поскольку в формате видеосвязи она не сможет "полноценно себя защищать". По его словам, он недавно общался с журналисткой в Перми, поскольку телефонные переговоры с адвокатом не разрешены, – они не предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом. Максимум, что сможет сделать Баязитова – написать электронное письмо и попросить приехать, добавил Михеев.

Кроме того, продолжил адвокат, в Перми у журналистки более тяжелые условия содержания. Он уточнил, что во время свиданий они вынуждены несколько часов общаться через телефонную трубку и изучать документы через стекло. По мнению Михеева, в Москве такого уже нет лет 30.

В ноябре 2023 года Басманный суд столицы вынес приговоры администраторам телеграм-канала "Адские бабки" Баязитовой и Ольге Архаровой, признав их виновными в вымогательстве к топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитову приговорили к пяти годам лишения свободы, а Архарову – к 4,5 года.

Позже стало известно, что Баязитова хочет подать апелляцию на приговор суда. В разговоре с правозащитниками, которые ее посетили 4 декабря 2023 года, она заявила о своем боевом настроении и намерении отстаивать права и невиновность.