В ОНК сообщили о планах Баязитовой обжаловать приговор за вымогательство

Фото: телеграм-канал SHOT

Журналистка Александра Баязитова, которая обвиняется в вымогательстве за "блоки" в телеграм-каналах, планирует подать апелляцию на приговор. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена ОНК Москвы Марию Ботову.

Она уточнила, что правозащитники 4 декабря посетили столичное СИЗО № 6 с проверкой. Они в том числе навестили Баязитову.

"В беседе с нами она сказала, что настроение у нее боевое, будет отстаивать свои права и невиновность. Намерена обжаловать приговор", – поделилась Ботова.

По словам правозащитницы, Баязитова поблагодарила всех, кто ее поддерживает, и передала привет. Осужденная также рассказала, что передала вопросы к пресс-конференции президента РФ, которые касаются содержания женщин в следственных изоляторах.

На прошлой неделе столичный Басманный суд вынес приговоры администраторам телеграм-канала "Адские бабки" Баязитовой и Ольге Архаровой, признав их виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Баязитову приговорили к 5 годам, Архаровой дали 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

До этого прокурор в прениях сторон запросил для женщин 14 и 13 лет тюрьмы по делу о вымогательстве. Судебный процесс проходил в закрытом от СМИ формате.

Архарова и Баязитова обвиняются в вымогательстве денег у Ушакова за "блоки" в телеграм-каналах, которые представляют собой удаление негативной информации о тех или иных лицах. Помимо них, была еще одна фигурантка дела – Инна Чурилова. Она пошла на сделку со следствием и дала показания, летом суд приговорил ее к четырем годам условно.