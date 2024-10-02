Журналистка Баязитова написала прошение о помиловании

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Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство, написала прошение президенту Владимиру Путину о помиловании, сообщила телеканалу "360" член Совета по правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, у журналистки есть все шансы выйти на свободу, поскольку она впервые привлекается по уголовному делу, обвиняется в ненасильственном преступлении, является женщиной и страдает тяжелым заболеванием – сахарным диабетом. Кроме того, после освобождения она не будет угрожать безопасности общества.

"На самом деле прошение о помиловании могут написать даже люди, у которых преступления гораздо более тяжкие", – обратила внимание Меркачева.

Правозащитница напомнила, что сперва прошение рассматривает региональная комиссия, затем московское управление. Срок рассмотрения зависит от каждого конкретного случая.

Баязитова и ее коллега, медиатехнолог Ольга Архарова, были модераторами телеграм-канала "Адские бабки". В ноябре 2023 года их признали виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитову приговорили к 5 годам колонии, а Архарову – к 4,5 года.

Ушаков попросил суд смягчить женщинам наказание. Он призвал применить к ним условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК России. Более того, трое депутатов Госдумы попросили смягчить приговор Архаровой, сказала правозащитник Елена Федулова.