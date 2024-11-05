РИА Новости: журналистка Баязитова обвинила своего экс-адвоката в мошенничестве

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Журналистка Александра Баязитова, которая была осуждена на пять лет за вымогательство, обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Баязитова в заявлении указала, что ее адвокат не выполнил обязательства по договору. Сейчас по данному заявлению проводится проверка.

Баязитова и ее коллега, медиатехнолог Ольга Архарова, были модераторами канала "Адские бабки" в Telegram. В ноябре 2023 года их признали виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Баязитову приговорили к 5 годам колонии, а Архарову – к 4,5 года.

Ушаков просил суд смягчить женщинам наказание. Он призвал применить к ним условное осуждение, предусмотренное статьей 73 УК России. Между тем сама Баязитова написала прошение Владимиру Путину о помиловании.