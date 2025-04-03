Суд во Владимирской области отказал журналистке Александре Баязитовой в УДО

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Судогодский районный суд Владимирской области отказал журналистке Александре Баязитовой в получении условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Баязитова и ее коллега, медиатехнолог Ольга Архарова, являлись модераторами телеграм-канала "Адские бабки". В ноябре 2023 года их признали виновными в вымогательстве средств у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

В результате журналистку приговорили к 5 годам колонии, а ее коллегу – к 4,5 года. Ушаков просил суд смягчить женщинам наказание, потребовав применить в отношении Баязитовой и Архаровой условное осуждение. Кроме того, об этом просили трое депутатов Госдумы.

Однако Мосгорсуд оставил без изменений приговор, вынесенный женщинам. В связи с этим Баязитова написала прошение Владимиру Путину о помиловании.

