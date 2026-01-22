Триллер "Нюрнберг" выйдет в российский прокат 19 марта

Фото: кадр из фильма "Нюрнберг"; режиссер – Джеймс Вандербилт; производство – Bluestone Entertainment, Filmsquad, Mythology Entertainment

Психологический триллер "Нюрнберг" с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях выйдет в российский прокат 19 марта, сообщили ТАСС в кинопрокатной компании World Pictures.

Фильм, написанный и поставленный режиссером и сценаристом Джеймсом Вандербильтом (известным по ленте "Зодиак"), основан на реальных событиях. Он посвящен психологическому противостоянию американского психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от исхода которого зависело проведение Нюрнбергского процесса – одного из ключевых международных судебных процессов XX века.

Картина уже была представлена на Международном фестивале в Торонто, где удостоилась четырехминутной овации. Кроме того, она вошла в шорт-лист премии "Оскар" 2026 года в категориях "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучший грим и прически", подчеркнули в компании.

Как отметили в кинопрокатной компании, "Нюрнберг" поднимает темы ответственности, природы зла и морального выбора, позволяя зрителю взглянуть на известные исторические события через призму человеческой психологии и личных драм.

Помимо Кроу и Малека, в фильме также заняты Майкл Шеннон, Ричард Э. Грант, Лео Вудалл и Колин Хэнкс.

Ранее сообщалось, что американские актеры Джулия Робертс и Ричард Гир могут сняться в фильме "Красотка-2". По словам журналистов, пока актеры не согласились на участие в съемках. Однако компания уже работает над сценарием.