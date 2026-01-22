Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 16:19

Культура

Триллер "Нюрнберг" выйдет в российский прокат 19 марта

Фото: кадр из фильма "Нюрнберг"; режиссер – Джеймс Вандербилт; производство – Bluestone Entertainment, Filmsquad, Mythology Entertainment

Психологический триллер "Нюрнберг" с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях выйдет в российский прокат 19 марта, сообщили ТАСС в кинопрокатной компании World Pictures.

Фильм, написанный и поставленный режиссером и сценаристом Джеймсом Вандербильтом (известным по ленте "Зодиак"), основан на реальных событиях. Он посвящен психологическому противостоянию американского психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от исхода которого зависело проведение Нюрнбергского процесса – одного из ключевых международных судебных процессов XX века.

Картина уже была представлена на Международном фестивале в Торонто, где удостоилась четырехминутной овации. Кроме того, она вошла в шорт-лист премии "Оскар" 2026 года в категориях "Лучшая оригинальная музыка" и "Лучший грим и прически", подчеркнули в компании.

Как отметили в кинопрокатной компании, "Нюрнберг" поднимает темы ответственности, природы зла и морального выбора, позволяя зрителю взглянуть на известные исторические события через призму человеческой психологии и личных драм.

Помимо Кроу и Малека, в фильме также заняты Майкл Шеннон, Ричард Э. Грант, Лео Вудалл и Колин Хэнкс.

Ранее сообщалось, что американские актеры Джулия Робертс и Ричард Гир могут сняться в фильме "Красотка-2". По словам журналистов, пока актеры не согласились на участие в съемках. Однако компания уже работает над сценарием.

"Чебурашка-2" собрал более 5 миллиардов рублей за 12 дней

Читайте также


культуракино

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика