22 декабря, 19:28

Культура

Вышел первый трейлер фильма "Одиссея"

Видео: youtube.com/Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала YouTube-канале трейлер фильма "Одиссея" от британского режиссера Кристофера Нолана. Картина стала первой в истории, полностью снятой на камеры IMAX.

В основу ленты легла поэма Гомера, созданная в VIII веке до нашей эры. Сюжет происходит вокруг царя Итаки Одиссея. После Троянской войны он пытается вернуться домой, проходя испытания богов и мифических существ.

Главную роль исполнил Мэтт Деймон. Также в фильме сыграли Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что актеры Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вновь станут частью франшизы "Голодные игры". Они появятся в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы", который выйдет в мировой прокат в ноябре 2026 года. Артисты воплотят на экране образы Китнисс Эвердин и Пита Мелларка. Эти персонажи прославили их в первых четырех частях киносерии.

