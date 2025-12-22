22 декабря, 19:28Культура
Вышел первый трейлер фильма "Одиссея"
В основу ленты легла поэма Гомера, созданная в VIII веке до нашей эры. Сюжет происходит вокруг царя Итаки Одиссея. После Троянской войны он пытается вернуться домой, проходя испытания богов и мифических существ.
Главную роль исполнил Мэтт Деймон. Также в фильме сыграли Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.
Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года.
