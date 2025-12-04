THR: Актриса Скарлетт Йоханссон может сыграть во второй части "Бэтмена"

Фото: ТАСС/Zuma/Kathy Hutchins

Американская актриса Скарлетт Йоханссон может сыграть во второй части фильма "Бэтмен" с актером Робертом Паттинсоном в главной роли, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры с актрисой находятся на финальной стадии. При этом ее возможная роль остается неизвестной.

Планируется, что съемки фильма начнутся в 2026 году, а сам он выйдет на экраны в октябре 2027-го. Однако Йоханссон сможет присоединиться к съемкам только после завершения работы над перезапуском франшизы "Экзорцист".

Актриса Зои Кравиц, которая исполнила роль Женщины-кошки в первой части, не вернется к своей роли.

Ранее Warner Bros. и Legendary объявили о производстве сиквела к "Minecraft в кино". Продолжение выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года. Первая экранизация видеоигры собрала в мировом прокате 957,8 миллиона долларов, заняв вторую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов года.