World of Reel: режиссер Эггерс приступит к съемкам "Вервольфа" в сентябре

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Режиссер Роберт Эггерс, известный по работе над фильмами "Маяк", "Носферату" и "Ведьма", приступит к съемкам нового проекта "Вервольф" в сентябре. Об этом пишет издание World of Reel.

По данным портала, съемочный процесс при участии студии Elstree стартует в Великобритании. Премьера фильма запланирована на Рождество следующего года.

Уточняется, что к актерскому составу может присоединиться американский актер Уильям Дефо, а события картины будут происходить в Англии XIII века. Однако подробности ленты, в том числе каст и сюжет, пока не известны.

По словам Эггерса, кинокартина станет самой мрачной работой в его карьере. Также ранее он говорил, что хотел бы снять фильм в черно-белых цветах, однако от этой идеи специалисту пришлось отказаться. Сценарий к проекту режиссер напишет вместе с исландским поэтом Сьоном.

Ранее киностудия 20th Century Studios объявила о начале съемок сиквела "Дьявол носит Prada". По данным СМИ, продолжение картины 2006 года выйдет 1 мая 2026 года.

Первую часть фильма сняли по одноименному роману Лорен Вайсбергер, в котором писательница рассказала о своем опыте работы помощницей редактора одного из самых престижных журналов о моде.