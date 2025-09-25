Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 21:39

Культура

Вышел новый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел"

Видео: youtube.com/Avatar

Опубликован второй трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел" режиссера Джеймса Кэмерона. Видеоролик появился на YouTube-канале Avatar.

В трейлере можно увидеть представителей клана Мангкван из Пепельной деревни, чьи земли уничтожил вулкан. С ними предстоит столкнуться семье бывшего землянина Джейка Салли и его супруги Нейтири, которые стали членами клана Меткайина.

Ранее Кэмерон рассказывал, что третья часть "Аватара" станет последней в франшизе и удивит неожиданными поворотами сюжета.

По его словам, новый фильм "разогреет зрителю кровь". Режиссер указывал, что его как 70-летнего художника волнует не только возможность снова добиться этого, но и желание вывести персонажей и интриги сюжета на новый уровень.

Читайте также


культуракино

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика