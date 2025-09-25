Вышел новый трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел"

Опубликован второй трейлер фильма "Аватар: Огонь и пепел" режиссера Джеймса Кэмерона. Видеоролик появился на YouTube-канале Avatar.

В трейлере можно увидеть представителей клана Мангкван из Пепельной деревни, чьи земли уничтожил вулкан. С ними предстоит столкнуться семье бывшего землянина Джейка Салли и его супруги Нейтири, которые стали членами клана Меткайина.



Ранее Кэмерон рассказывал, что третья часть "Аватара" станет последней в франшизе и удивит неожиданными поворотами сюжета.

По его словам, новый фильм "разогреет зрителю кровь". Режиссер указывал, что его как 70-летнего художника волнует не только возможность снова добиться этого, но и желание вывести персонажей и интриги сюжета на новый уровень.

