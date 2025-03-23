23 марта, 10:54Происшествия
Более 260 человек эвакуированы из горящего магазина в ТК в Нефтекамске
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Магазин бытовой техники загорелся в ТК "Центральный" в Нефтекамске в Башкирии. Из здания были эвакуированы 265 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар в магазине начался утром 23 марта, огонь быстро распространился по другим помещениям. Пожарным удалось локализовать возгорание на 500 "квадратах", позже открытое горение было ликвидировано.
По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.
Ранее в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве произошел пожар в витрине на первом этаже. До прибытия пожарных ЦДМ самостоятельно покинули 100 человек, пострадавших в результате ЧП не было.
Пожарные ликвидировали загорание на площади 2 квадратных метров. На месте работали 18 сотрудников личного состава, задействовано 5 единиц техники.
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