В Центральном детском магазине в Москве произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Москвач • Новости Москвы"

В Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве произошел пожар в витрине на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в службу в 16:45 по московскому времени. До прибытия пожарных ЦДМ самостоятельно покинули 100 человек.

"Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали загорание на площади 2 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали 18 сотрудников личного состава, задействовано 5 единиц техники", – рассказали в ведомстве.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.

