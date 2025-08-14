Суд приговорил гида к 4,5 года колонии за гибель 9 туристов на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Камчатского края"

Усть-Камчатский районный суд приговорил гида Ивана Алабугина к 4,5 года колонии общего режима по делу о гибели 9 человек на вулкане Ключевская Сопка. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Камчатскому краю.

Кроме того, он не сможет работать в сфере туризма в течение трех лет. Приговор пока еще не принял законную силу. При этом Алабугин свою вину не признал.

Инцидент с гибелью людей, совершавших восхождение на Ключевскую Сопку, произошел в сентябре 2022 года. У группы из 12 человек, которые прилетели на Камчатку из разных регионов России, возникли проблемы на высоте 4 158 метров. В результате несколько туристов сорвались и упали в пропасть.

В общей сложности погибли 9 человек. Еще два туриста и гид пострадали и были эвакуированы с горной местности. Через некоторое время были извлечены со склона тела погибших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. После был задержан директор новосибирской турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей тур на Ключевскую Сопку. Мужчина не признал вину по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о причинении смерти по неосторожности. Спустя время его арестовали.

Вице-президент Федерации альпинизма, трижды покоритель Эвереста Иван Душарин предполагал, что туристы могли погибнуть на Камчатке из-за отсутствия достаточной подготовки и альпинистской квалификации. По его словам, люди могли не уметь страховаться и не быть готовыми к резким изменениям обстановки.

Спустя время полпредство президента в ДФО сообщило, что возможными причинами гибели туристов на Ключевском вулкане стало несоблюдение техники безопасности и недостаточная подготовка группы скалолазов. В частности, у группы не было разрешения на прохождение альпинистского маршрута на вулкан.

