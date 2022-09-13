Названы возможные причины гибели туристов на Камчатке

10:51
Фото: КГКУ "ЦОД"
Возможными причинами гибели девяти туристов на Ключевском вулкане на Камчатке стало несоблюдение техники безопасности и недостаточная подготовка группы скалолазов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полпредство президента в ДФО.
"Предположительно, вероятной причиной гибели туристов в группе, восходивших на Ключевскую сопку, стало несоблюдение техники безопасности на маршруте следования туристической группы, а также недостаточность квалификации туристов и гидов", – говорится в сообщении.
По данным полпредства, у туристической группы не было разрешения на прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан. Уточняется, что эта тема обсуждалась в правительстве РФ на совещании по обеспечению безопасности туристических походов, которое провел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Он поручил проанализировать трагедию, а также обеспечение безопасности во время туристических походов в целом.
Ранее сообщалось, что при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке погибли 9 человек. Группа туристов в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании отправились в поход. 3 сентября девять человек начали восхождение на вулкан, трое остались в лагере на высоте 3 300 метров.
Поднявшись на высоту около 4 150 метров, пятеро участников группы сорвались и упали в пропасть. В последующие дни поступило сообщение о гибели еще четырех человек.
На фоне трагедии председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов призвал ужесточить отбор туристов, желающих подняться на горные вершины. Он выразил необходимость проверить фирмы, которые организовывают подобную деятельность.
Туристы, погибшие на Камчатке, были застрахованы
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