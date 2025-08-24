Новости регионов: Новосибирск затопило после мощного ливня

Новосибирск затопило после мощного ливня. Вместе с дождем пришел шквалистый ветер и град. Под воду ушли дороги и тротуары. Сильно повреждены автомобили, вода заливалась под капоты и машины глохли прямо посреди дороги. Досталось также пешеходам. При уровне воды боле полуметра людям приходилось добираться буквально вплавь. По прогнозам синоптиков, непогода из области не уйдет. Город накроют ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Сочи стал ареной для первого международного фестиваля по хай-дайвингу под названием "Крылья мира". Турнир собрал 16 выдающихся атлетов из 13 разных стран. Участники прыгали с высоты 27 метров, это высота десятиэтажного дома. Атлеты в свободном полете выполняли сложные акробатические трюки, при этом скорость падения достигала 95 километров в час. В итоге первое место занял Йолотл Мартинез из Мексики.

