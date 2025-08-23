Более 45 поездов задерживаются в Ростовской области из-за падения БПЛА

Фото: 123RF/sikaraha

Более 45 поездов в Ростовской области идут с опозданием из-за падения БПЛА и нарушения работы контактной сети, сообщили в пресс-службе РЖД.

В конечные пункты прибыли 11 поездов, в график введен 31 состав. Максимальное время задержки составляет до 3,5 часов.

В компании подчеркнули, что движение поездов на южном направлении осуществляется в полном объеме, отмена рейсов не была допущена. Всем пассажирам оказывают всестороннюю помощь и содействие, а об изменениях информируют по СМС.

Всю актуальную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД пассажирам", на сайте компании, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов.

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА над российскими регионами в ночь на субботу, 23 августа. Четыре беспилотника были сбиты над Ростовской областью.

Кроме того, из-за атаки БПЛА задержалось движение 13 пассажирских поездов в Волгоградской области. По данным перевозчика, задержка составила от 7 минут до 2 часов 15 минут.

