Глава лагеря Греков: эвакуировать застрявшую в горах Киргизии россиянку невозможно

Эвакуировать застрявшую в горах Киргизии Наталью Наговицину невозможно из-за погодных условий. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков.
"Сейчас в базовом лагере минус 15 градусов. Представляете, что на вершине? Конечно, эвакуировать в таких условиях невозможно", – сказал Греков.
По его словам, сейчас на склоне пика Победы находятся тела как минимум 15 восходителей.
Кроме того, спасатели не смогли обнаружить и двух граждан Ирана, пропавших ранее в районе пика Победы.
"Скорее всего, они на гребне сорвались в сторону Китая", – приводит слова Грекова ТАСС.
О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Сообщалось, что 47-летняя альпинистка сломала ногу, из-за чего не смогла продолжить восхождение.
Бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что россиянка оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 16 тел погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.
23 августа поиски альпинистки были приостановлены в связи с ухудшением погодных условий.
