Поиски российской альпинистки на пике Победы в Киргизии приостановлены

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Поиски российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла на пике Победы в Киргизии, приостановлены. Об этом сообщило МЧС страны.

"В связи с ухудшением погодных условий спасательных операций пока не будет", – цитирует ведомство ТАСС.

По данным телеграм-канала SHOT, россиянка погибла. Спасатели смогут забрать ее тело при нормализации погоды, чтобы поднять вертолет. По информации издания, Наговицина 11 дней находилась под скалой "Птица" при температуре минус 26 градусов без еды и воды. У нее были только горелка, спальный мешок и рваная палатка.

"Группа Наташи поднялась на вершину, при спуске сорвался участник и утащил Наташу с последующим переломом ее ноги. Наташе поставили палатку на 7 200 метрах, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз", – рассказал один участников экспедиции.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Сообщалось, что 47-летняя альпинистка сломала ногу, из-за чего не смогла продолжить восхождение.

Бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что россиянка оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 16 тел погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.

Также указывалось, что в больницу были доставлены двое альпинистов, входящих в группу Наговициной. Помимо указанных троих, в группу входил итальянский гражданин. Он погиб.

