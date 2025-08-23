Цистерна с углекислотой взорвалась в Нижегородской области во время ДТП

В Нижегородской области во время аварии взорвалась цистерна с углекислотой, один человек погиб, двое пострадали. Столкновение грузового автомобиля и автовоза произошло на трассе М-12 в Арзамасском районе. Пострадавшему водителю и ребенку оказана необходимая помощь.

По Байкалу начал курсировать скоростной катамаран "Сарма" на подводных крыльях. Он может развить скорость до 65 километров в час и вместить почти 150 пассажиров. В России есть два таких судна, оба находятся в Иркутской области.

Фестиваль "Город песчаных скульптур" проходит на пляже парка 300-летия в Санкт-Петербурге. На берегу Финского залива появились уменьшенная копия Триумфальной арки, возведенной в Ленинграде в 1945 году, образы полководца Александра Суворова и князя Александра Невского.

