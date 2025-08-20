Форма поиска по сайту

20 августа, 18:03

Происшествия
СУ СК: двое детей в тяжелом состоянии после ДТП в Приморье с 13-летней девочкой за рулем

Стало известно состояние детей после ДТП в Приморье с 13-летней девочкой за рулем

Фото: телеграм-канал "Полиция Приморья"

Двое детей находятся в тяжелом состоянии после аварии в Приморье с участием автомобиля, за рулем которого находилась 13-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как выяснили правоохранители, несовершеннолетняя без опыта вождения потеряла управление и, съехав с дороги, врезалась в дерево. В салоне автомобиля в этот момент находились семь человек.

В результате произошедшего погиб мужчина 1992 года рождения, еще четверо детей и двое взрослых получили травмы. Они были госпитализированы.

Как уточнил знакомый с ситуацией источник РИА Новости, при аварии пострадали находившаяся за рулем девочка, двое семилетних детей и двухлетний малыш.

По факту случившегося СКР Приморья возбудил уголовное дело против матери девочки за передачу ей права управления автомобилем. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Авария на Первомайской улице в Дальнереченске произошла около 14:00 по местному времени (07:00 по московскому времени. – Прим. ред.). В результате удара о дерево двигатель машины вошел в салон.

Несколько автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе под Мытищами

происшествияДТПрегионы

