Фото: depositphotos/svedoliver

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 61, строения 1, передает телеграм-канал Дептранса Москвы.

На месте работают оперативные службы города. Уточняется информация об обстоятельствах случившегося и пострадавших. В ведомстве добавили, что движение на Ленинградском шоссе в сторону центра столицы затруднено, необходимо выбирать пути объезда.

Кроме того, два автомобиля попали в ДТП в Гагаринском тоннеле на внутренней стороне ТТК. Там затруднено движение. На месте также работают оперативные службы города, о пострадавших не сообщается. Выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее на Балаклавском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. ДТП произошло возле дома 56. Авария повлияла на транспортный поток, например, в сторону улицы Обручева по Балаклавскому проспекту были перекрыты три полосы.

