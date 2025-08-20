20 августа, 08:04Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе
Фото: depositphotos/svedoliver
Несколько автомобилей столкнулись на Ленинградском шоссе в районе дома 61, строения 1, передает телеграм-канал Дептранса Москвы.
На месте работают оперативные службы города. Уточняется информация об обстоятельствах случившегося и пострадавших. В ведомстве добавили, что движение на Ленинградском шоссе в сторону центра столицы затруднено, необходимо выбирать пути объезда.
Кроме того, два автомобиля попали в ДТП в Гагаринском тоннеле на внутренней стороне ТТК. Там затруднено движение. На месте также работают оперативные службы города, о пострадавших не сообщается. Выясняются все обстоятельства аварии.
Ранее на Балаклавском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. ДТП произошло возле дома 56. Авария повлияла на транспортный поток, например, в сторону улицы Обручева по Балаклавскому проспекту были перекрыты три полосы.
