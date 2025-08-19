ТАСС: два человека погибли в ДТП с грузовиком и каршерингом в Москве

Фото: 123RF/bilanol

Два человека погибли в результате столкновения грузовика и машины каршеринга в Москве. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

ДТП произошло на Юго-Восточной хорде (ЮВХ). По данным оперативных служб, двое погибших находились в арендованной машине. В настоящее время причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее три человека пострадали в результате ДТП в Сергиевом Посаде. По данным подмосковного главка МВД России, авария произошла на 27-м километре дороги М-8 "Холмогоры".

По предварительной информации, водитель автобуса "ЛиАЗ" во время поворота на нерегулируемом перекрестке столкнулся с машиной Opel, после чего последний врезался в автомобиль Mitsubishi. В результате пострадали два пассажира Opel и один пассажир автобуса. Всем была оказана необходимая медпомощь.

До этого байкер не справился с управлением и врезался в отбойник около съезда на заправку на 40-м километре Киевского шоссе в районе Внуково. По данным СМИ, за рулем мотоцикла Yamaha был уроженец Белграда с российским паспортом. Прибывшие на место ДТП врачи пытались реанимировать пострадавшего, но тот скончался.

