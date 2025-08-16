Четыре человека пострадали в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, ДТП случилось 16 августа на 133-м километре дороги около 17:40. Предварительно, пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

При этом городская дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) в телеграм-канале уточнила, что на мосту судопропускного сооружения С-2 на 133-м КАД перевернулся микроавтобус, всего в аварию попали три автомобиля. Движение в зоне ДТП затруднено, для проезда транспорта свободна только одна полоса.

Судя по информации данного ведомства, пострадали пять человек.

