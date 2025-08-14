Форма поиска по сайту

14 августа, 11:30

Новости регионов: авария произошла в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области произошла крупная авария на федеральной трассе. Почти лоб в лоб столкнулись автовоз и бетономешалка. От удара бетономешалка опрокинулась, а автовоз загорелся. В прицепе сгорели все восемь легковых автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель бетономешалки.

На Камчатке корабли Военно-морских сил России и Китая вышли в Тихий океан для совместного патрулирования. В Авачинской губе экипажи провели учения по противодиверсионной защите и отработали способы маневрирования с перестроением в различные строи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

