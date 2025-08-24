24 августа, 16:23Происшествия
Росгвардия опубликовала видео с последствиями ЧП в ЦДМ
На кадрах виден разрушенный потолок и работающая сирена. Внутри самого ТЦ дежурят сотрудники Росгвардии, а место происшествия оцеплено.
В ведомстве добавили, что в эвакуации граждан и ликвидации последствий ЧП приняли бойцы ОМОН "Авангард".
Хлопок произошел в ЦДМ 24 августа. Как утверждали СМИ, на третьем этаже магазина взорвался баллон, при этом пожарные не зафиксировали признаков возгорания. Возбуждено уголовное дело.
В результате пострадали три человека. Двоих из них доставили в Институт имени Склифосовского, одному оказали помощь на месте.
Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека и выразил соболезнования его семье. По словам мэра, причиной случившегося стала техническая неисправность оборудования.
В связи с происшествием ЦДМ приостановил свою работу. Администрация комплекса заявила о готовности оказать помощь семьям пострадавших.