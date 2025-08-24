Росгвардия опубликовала видео с последствиями ЧП в ЦДМ

Росгвардия поделилась видео с последствиями инцидента в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Ролик размещен в телеграм-канале ведомства.

На кадрах виден разрушенный потолок и работающая сирена. Внутри самого ТЦ дежурят сотрудники Росгвардии, а место происшествия оцеплено.

В ведомстве добавили, что в эвакуации граждан и ликвидации последствий ЧП приняли бойцы ОМОН "Авангард".

Хлопок произошел в ЦДМ 24 августа. Как утверждали СМИ, на третьем этаже магазина взорвался баллон, при этом пожарные не зафиксировали признаков возгорания. Возбуждено уголовное дело.

В результате пострадали три человека. Двоих из них доставили в Институт имени Склифосовского, одному оказали помощь на месте.

Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека и выразил соболезнования его семье. По словам мэра, причиной случившегося стала техническая неисправность оборудования.

В связи с происшествием ЦДМ приостановил свою работу. Администрация комплекса заявила о готовности оказать помощь семьям пострадавших.