Уголовное дело возбуждено по факту ЧП в Центральном детском магазине

Фото: ТАСС/Мила Степанян

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента, который произошел в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ведомство уточнило, что специалисты приступили к осмотру места происшествия. Число пострадавших уточняется.

Хлопок произошел в ЦДМ 24 августа. По данным СМИ, на третьем этаже магазина взорвался баллон. При этом пожарные не выявили признаков возгорания.

Депздрав Москвы уточнил, что в результате пострадали три человека, двух из которых доставили в Институт имени Склифосовского, а один – получил помощь на месте.

В свою очередь, Сергей Собянин сообщил о погибшем, выразив соболезнования его семье. По информации мэра столицы, причиной случившегося стала техническая неисправность оборудования.

После инцидента ЦДМ решил приостановить работу. Администрация комплекса пообещала оказать помощь семьям пострадавших.

