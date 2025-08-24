Собянин: медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в ЧП в "Детском мире"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим при инциденте в Центральном детском магазине на Лубянке. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего", – указал он.

По словам мэра Москвы, предварительно, ЧП произошло из-за технической неисправности оборудования.

В настоящее время следственные органы устанавливают причину случившегося, а на месте задействованы оперативные службы города.

О хлопке в магазине сообщили в МЧС РФ днем 24 августа. По данным СМИ, на третьем этаже ЦДМ взорвался баллон. При этом пожарные не выявили признаков возгорания.

Согласно информации Депздрава Москвы, в результате пострадали три человека, двух из которых доставили в Институт имени Склифосовского, а один – получил помощь на месте.

В связи с ЧП движение транспорта было ограничено на Лубянской площади. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты объезда.

