Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 13:12

Мэр Москвы

Собянин: медики оперативно оказывают помощь пострадавшим в ЧП в "Детском мире"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим при инциденте в Центральном детском магазине на Лубянке. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибший и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего", – указал он.

По словам мэра Москвы, предварительно, ЧП произошло из-за технической неисправности оборудования.

В настоящее время следственные органы устанавливают причину случившегося, а на месте задействованы оперативные службы города.

О хлопке в магазине сообщили в МЧС РФ днем 24 августа. По данным СМИ, на третьем этаже ЦДМ взорвался баллон. При этом пожарные не выявили признаков возгорания.

Согласно информации Депздрава Москвы, в результате пострадали три человека, двух из которых доставили в Институт имени Склифосовского, а один – получил помощь на месте.

В связи с ЧП движение транспорта было ограничено на Лубянской площади. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты объезда.

Читайте также


мэр Москвыпроисшествиягород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика