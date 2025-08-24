Движение транспорта ограничено на Лубянской площади из-за инцидента в ЦДМ

Фото: телеграм-канал Mash

Движение транспорта ограничено на Лубянской площади в связи со случившемся в здании Центрального детского магазина. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Водителям рекомендовано выбирать альтернативные маршруты объезда.

Днем 24 августа в ЦДМ произошел хлопок, в результате которого пострадали три человека.

При этом двое были доставлены в Институт имени Склифосовского, еще одному пострадавшему помощь оказывается на месте.

По информации СМИ, на третьем этаже магазина взорвался баллон. Пресс-служба столичного управления МЧС уточнила, что в ЦДМ была проведена проверка, которая не показала признаков возгорания.

