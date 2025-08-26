Новости регионов: шторм обрушился на Тольятти

Шторм обрушился на Тольятти. В результате пострадали пять человек, в числе которых подросток с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ураганный ветер повалил десятки деревьев и повредил автомобили. Экстренные службы немедленно ликвидируют последствия стихии.

Шторм с проливными дождями также обрушился на Приморский край. В Находке за несколько часов выпало 102 миллиметра осадков. Местами на дороги с сопок сошли сели. Один из них заблокировал центральную автомагистраль на подъезде к городу. Дорожные службы расчищают трассу от камней и грунта. Стихия также повредила вышку связи, что привело к перебоям в работе сетей. Некоторые районы города осталась без электроснабжения, однако энергетики быстро ликвидировали возникшие неполадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.