26 августа, 07:30

Происшествия

Новости регионов: шторм обрушился на Тольятти

Новости регионов: шторм обрушился на Тольятти

Блогера Маркаряна задержали по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества

Новости мира: мужчина открыл огонь по людям в университете Арканзаса в США

Сын альпинистки Наговициной попросил возобновить ее поиски в горах Киргизии

Вертолет задействуют в поисках пловца Свечникова, пропавшего в Босфоре

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва устроила дебош на борту

Спасатели прекратили поиски московской альпинистки Наговициной в горах Киргизии

Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области возросло до 28

Российские дипломаты контролируют поиски пропавшего в проливе Босфор пловца Свечникова

"Московский патруль": укравшему цветы рядом с магазином москвичу грозит до 2 лет колонии

Шторм обрушился на Тольятти. В результате пострадали пять человек, в числе которых подросток с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ураганный ветер повалил десятки деревьев и повредил автомобили. Экстренные службы немедленно ликвидируют последствия стихии.

Шторм с проливными дождями также обрушился на Приморский край. В Находке за несколько часов выпало 102 миллиметра осадков. Местами на дороги с сопок сошли сели. Один из них заблокировал центральную автомагистраль на подъезде к городу. Дорожные службы расчищают трассу от камней и грунта. Стихия также повредила вышку связи, что привело к перебоям в работе сетей. Некоторые районы города осталась без электроснабжения, однако энергетики быстро ликвидировали возникшие неполадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

