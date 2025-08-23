Спасатели остановили поиски застрявшей на пике Победы альпинистки

Спасатели остановили поиски застрявшей на пике Победы в Киргизии Альпинистки Натальи Наговицыной, в этом году добраться до нее не позволят погодные условия. На высоте, на которой застряла женщина, температура ночью опускается до 30 градусов, а скорость ветра достигает 100 километров в час.

Эксперты также добавляют, что с высоты 7 150 метров, на которой застряла альпинистка, ни разу никого не спускали.

По данным синоптиков, говорить о ранней климатической осень в Москве пока не стоит. Ближайшую неделю прогноз сильно не поменяется, поскольку город будет под властью циклона, однако жаркие дни могут наступить ближе к сентябрю.



Юбилейная акция "Ночь кино" стартовала в Москве. В столице соберутся представители киноиндустрии из нескольких десятков стран, в том числе Китая, Бразилии, Франции и Египта. Зрителей ждут бесплатные кинопоказы в сети "Москино", "Художественном" и кинотраке.

