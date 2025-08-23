Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 20:15

Спасатели остановили поиски застрявшей на пике Победы альпинистки

Спасатели остановили поиски застрявшей на пике Победы альпинистки

Спасатели остановили поиски застрявшей на пике Победы в Киргизии Альпинистки Натальи Наговицыной, в этом году добраться до нее не позволят погодные условия. На высоте, на которой застряла женщина, температура ночью опускается до 30 градусов, а скорость ветра достигает 100 километров в час.

Эксперты также добавляют, что с высоты 7 150 метров, на которой застряла альпинистка, ни разу никого не спускали.

