Организаторы заплыва через Босфор прокомментировали исчезновение москвича в проливе
Организаторы Межконтинентального заплыва в Стамбуле, в ходе которого исчез российский пловец Николай Свечников, утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
Свечников исчез спустя 500–600 метров после старта на дистанции в 6,5 километра. Поисковая операция охватила весь 30-километровый участок пролива.
