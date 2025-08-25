Организаторы заплыва через Босфор прокомментировали исчезновение москвича в проливе

Организаторы Межконтинентального заплыва в Стамбуле, в ходе которого исчез российский пловец Николай Свечников, утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.

Свечников исчез спустя 500–600 метров после старта на дистанции в 6,5 километра. Поисковая операция охватила весь 30-километровый участок пролива.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.