В Госдуме рассмотрят ужесточение ответственности за хулиганство на борту самолетов

Депутаты Госдумы хотят ужесточить ответственность за хулиганство на борту самолетов. Законопроект о поднятии штрафов внесут в нижнюю палату парламента.

За мелкое хулиганство на борту будет предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Сейчас за это виновному грозит от 500 рублей до 1 тысячи.

За курение в самолете предлагают наказывать суммой от 3 до 5 тысяч рублей, а также увеличить штраф за невыполнение распоряжений командира самолета – от 8 до 12 тысяч рублей. Сейчас максимально могут оштрафовать на 5 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.